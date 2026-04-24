Sebastian Hoeneß: Tor abgepfiffen – deshalb versteht der VfB-Coach den Frust von Julian Schuster

Nach der 1:2-Niederlage im Halbfinale des DFB-Pokals kritisiert der Trainer des SC Freiburg Schiedsrichter Tobias Welz – und Sebastian Hoeneß sagt: „Wir hätten genauso reagiert.“

Es fiel Julian Schuster, dem Trainer des SC Freiburg, sichtlich schwer, dem VfB Stuttgart zum Einzug ins Finale des DFB-Pokals zu gratulieren. Das hatte nichts mit mangelndem Respekt zu tun – sondern mit dem Schiedsrichter. Julian Schuster fühlte sich von Tobias Welz gleich doppelt ungerecht behandelt. Und Sebastian Hoeneß, der Coach des VfB Stuttgart, äußerte Verständnis für den Frust seines Kollegen: „Den Unmut der Freiburger kann ich verstehen.“

Zwei Entscheidungen des Unparteiischen kritisierten die Gäste, die das Halbfinale mit 1:2 nach Verlängerung verloren hatten. In der ersten Hälfte war Maximilian Eggestein beim Stand von 0:0 in den Strafraum des VfB eingedrungen, Angelo Stiller kreuzte im Rücken des Freiburgers dessen Laufweg, es gab einen Kontakt. Maximilian Eggestein ließ sich nicht fallen und scheiterte mit seinem folgenden Schuss an VfB-Torhüter Alexander Nübel, sein Bewegungsablauf aber war durch die Aktion von Stiller sichtlich beeinträchtigt worden. Tobias Welz entschied trotzdem nicht auf Strafstoß. „Ich will meine Spieler nicht dazu erziehen, sich fallen zu lassen“, sagte Julian Schuster. Maximilian Eggestein sei stehen geblieben, doch das Abwehrverhalten von Angelo Stiller habe „einen klaren Einfluss auf die Situation“ gehabt. In „ähnlichen Szenen“ sei auch „schon Elfmeter gepfiffen worden“. Noch deutlicher war der zweite Fall, über den sich die Freiburger aufregten.

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Zu früh gepfiffen: Der VAR kann nicht eingreifen

Im ersten Angriff der Verlängerung lieferten sich der eingewechselte SCF-Stürmer Lucas Höler und VfB-Innenverteidiger Jeff Chabot nach einem Pass in die Tiefe ein Laufduell, beide setzten ihre Körper ein, der Freiburger ein bisschen auch die Schulter. Chabot kam zu Fall, der Unparteiische pfiff, noch bevor der Ball die Torlinie überschritten hatte, ein Foul von Höler. Hätte Tobias Welz das Ende der Aktion abgewartet, hätten der VAR und er nachträglich in Ruhe darüber entscheiden können, ob tatsächlich ein Foul vorlag und der Treffer des SC Freiburg regulär war oder nicht – so gab es diese Option nicht mehr. Es blieb beim Zwischenstand von 1:1, doch das Meinungsbild nach der Partie war eindeutig.

Das Tor von Lucas Höler in der ersten Minute der Verlängerung, das VfB-Keeper Alexander Nübel nicht hatte verhindern können, wurde wegen eines vorangegangenen vermeintlichen Fouls des Freiburgers nicht anerkannt. Foto: Imago/HMB-Media

„Wir haben in der Verlängerung ein reguläres Tor erzielt, das hat jeder gesehen. Es ist sehr, sehr ärgerlich, anschließend das Spiel zu verlieren. Das war hart“, sagte SCF-Coach Julian Schuster. „es war kein Foul, Lucas Höler setzt ganz normal seinen Körper ein. Wenn wir so ein Tor bekommen hätten, dann hätte ich es auch richtig gefunden, es zählen zu lassen. Es ist unverständlich und nicht nachvollziehbar, dass die Situation so früh abgepfiffen wurde.“

Sebastian Hoeneß schloss sich der Sichtweise von Julian Schuster an. „Ich kann den Ärger nachvollziehen“, meinte der VfB-Trainer, „die Situation darf der Schiedsrichter nicht abpfeifen, da hätten wir genauso reagiert, wie es die Freiburger getan haben.“ Denen Hoeneß anschließend seinen Respekt aussprach – für einen starken Auftritt im Pokal-Halbfinale, nach dem nicht nur über die Leistung der beiden Mannschaften diskutiert wurde. Sondern vor allem über den Schiedsrichter.

