Sebastian Hoeneß: Tor abgepfiffen – deshalb versteht der VfB-Coach den Frust von Julian Schuster

Nach der 1:2-Niederlage im Halbfinale des DFB-Pokals kritisiert der Trainer des SC Freiburg Schiedsrichter Tobias Welz – und Sebastian Hoeneß sagt: „Wir hätten genauso reagiert.“
Es fiel Julian Schuster, dem Trainer des SC Freiburg, sichtlich schwer, dem VfB Stuttgart zum Einzug ins Finale des DFB-Pokals zu gratulieren. Das hatte nichts mit mangelndem Respekt zu tun – sondern mit dem Schiedsrichter. Julian Schuster fühlte sich von Tobias Welz gleich doppelt ungerecht behandelt. Und Sebastian Hoeneß, der Coach des VfB Stuttgart, äußerte Verständnis für den Frust seines Kollegen: „Den Unmut der Freiburger kann ich verstehen.“