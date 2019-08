1 Das Ehepaar Fitzek bei einer Filmpremiere in Berlin Foto: imago/Revierfoto

Die Ehe von Bestsellerautor Sebastian Fitzek ist gescheitert. Auf Facebook gab er bekannt, dass seine Frau Sandra und er sich getrennt haben.

Bestsellerautor Sebastian Fitzek (47, "Das Paket") und seine Ehefrau Sandra haben sich getrennt. Das gab der 47-Jährige auf Facebook bekannt. Dort schrieb er: "Wir haben eine unglaubliche Lebensreise gemeinsam bestritten, die alles war außer gewöhnlich. Eine wunderschöne, aufregende Beziehung, die von ihrem Anfang bis zum Ende nie mit normalen Maßstäben gemessen werden konnte. Und dieses Außergewöhnliche, das uns verband, setzt sich nun auch in unserer Trennung fort."

Und Fitzek fügte hinzu: "Wenn wir also sagen, dass wir uns weiterhin sehr gut verstehen, schätzen, respektieren und auf ewig und unverrückbar einen Platz im Herzen des anderen haben, ist das keine leere Phrase. Wir werden, wenn auch in Zukunft auf einer anderen Ebene, für immer miteinander verbunden bleiben. Und das nicht nur wegen unserer Kinder, die das Beste sind, was uns im Leben passieren konnte." Das Paar hatte laut der Website des Autors 2010 am Grand Canyon geheiratet. Zur Familie gehören drei Kinder im Alter von sechs, sieben und acht Jahren.