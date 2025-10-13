Sebastian-Blau-Preis: Diverse Mundartdichter aus dem Land ausgezeichnet

1 Schwäbische Mundart – dafür erhalten verschiedene Künstler alle zwei Jahre den Sebastian-Blau-Preis. (Symbolfoto) Foto: dpa/Arne Dedert

Der Verein schwäbische mund.art hat den Sebastian-Blau-Preis für Literatur vergeben. Das sind die Gewinner.











Luise Besserer aus Freiburg und Jürgen Seibold aus Leutenbach (Rems-Murr-Kreis) sind die Gewinner des von dem Verein schwäbische mund.art ausgeschriebenen und mit insgesamt 10 000 Euro dotierten Sebastian-Blau-Preises für schwäbische Literatur. Der Preis wurde am Sonntag in Rottenburg verliehen, dem Geburtsort des Namensgebers des Mundartpreises, des früheren Herausgebers und Chefredakteurs der Stuttgarter Zeitung, Josef Eberle. Unter dem Pseudonym Sebastian Blau wurde er zu einem der bedeutendsten Dialektdichter.