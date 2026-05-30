Season eins gewann fünf Preise: Steigert The Pitt sein Emmy-Kunststück mit Staffel zwei?

Fünf Emmys, drei davon für Schauspieler: Mit ihrer ersten Staffel landete die Krankenhausserie "The Pitt" einen Coup. Jetzt liegen die Einreichungen für die Preise 2026 vor - und sie verraten, mit welchem Plan das Team den nächsten Triumph anpeilt.
Mit ihrer ersten Staffel sorgte die HBO-Max-Serie "The Pitt" bei den Emmys für Aufsehen. 13 Nominierungen brachte das Medizindrama 2025 ein, fünf davon wurden zu Auszeichnungen - und das in den großen Kategorien. Zu den Trophäen zählten der Preis für die beste Dramaserie, die beste Besetzung sowie Ehrungen für alle drei nominierten Darsteller: Noah Wyle (54) als bester Hauptdarsteller, Katherine LaNasa (59) als beste Nebendarstellerin und Shawn Hatosy (50) als bester Gastdarsteller.