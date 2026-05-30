Season eins gewann fünf Preise: Steigert The Pitt sein Emmy-Kunststück mit Staffel zwei?

Fünf Emmys, drei davon für Schauspieler: Mit ihrer ersten Staffel landete die Krankenhausserie "The Pitt" einen Coup. Jetzt liegen die Einreichungen für die Preise 2026 vor - und sie verraten, mit welchem Plan das Team den nächsten Triumph anpeilt.

Mit ihrer ersten Staffel sorgte die HBO-Max-Serie "The Pitt" bei den Emmys für Aufsehen. 13 Nominierungen brachte das Medizindrama 2025 ein, fünf davon wurden zu Auszeichnungen - und das in den großen Kategorien. Zu den Trophäen zählten der Preis für die beste Dramaserie, die beste Besetzung sowie Ehrungen für alle drei nominierten Darsteller: Noah Wyle (54) als bester Hauptdarsteller, Katherine LaNasa (59) als beste Nebendarstellerin und Shawn Hatosy (50) als bester Gastdarsteller.

Nun will das Team laut "Deadline" an diesen Erfolg anknüpfen. Die Einreichungen für die Emmys 2026 folgen derselben Strategie wie im Vorjahr: Wyle, der den Notarzt Dr. Robby spielt, geht erneut als bester Hauptdarsteller ins Rennen. Seine festen Kolleginnen und Kollegen aus der zweiten Staffel sind allesamt in den Nebendarsteller-Kategorien gemeldet.

Wer in der zweiten Staffel dabei ist

Neben LaNasa (Schwester Dana) gehören dazu Patrick Ball (Dr. Frank), Gerran Howell (Dr. Dennis), Shabana Azeez (Medizinstudentin Victoria), Isa Briones (Dr. Trinity), Taylor Dearden (Dr. Melissa), Fiona Dourif (Dr. Cassie), Supriya Ganesh (Dr. Samira) und Sepideh Moafi (Dr. Baran).

Eine wesentliche Änderung gibt es laut dem Bericht gegenüber dem Vorjahr: Hatosy, der die Figur Dr. Jack verkörpert und seit zwei Staffeln in wiederkehrenden Auftritten zu sehen ist, wechselt von der Kategorie Gastdarsteller zu jener der Nebendarsteller. Der Grund: Sein Part wuchs in der zweiten Staffel so stark, dass er sich für die neue Sparte qualifizierte.

Wyle als Mann für (fast) alles

Bei "The Pitt" ist Wyle weit mehr als nur Hauptdarsteller. Er fungiert als ausführender Produzent und schreibt pro Staffel zwei Folgen. Diesmal führte er zudem bei einer Episode Regie ("12 P.M."), ebenso wie Hatosy ("3 P.M."). Beide sind in der Kategorie Regie gemeldet - gemeinsam mit Uta Briesewitz, Damian Marcano und Produzent John Wells, der das Staffelfinale inszenierte und im Vorjahr für die Auftaktfolge nominiert war.

Viele Einreichungen in Fachkategorien

Wie schon 2025 ist die Serie unter anderem in den Bereichen Besetzung, Make-up, Tonschnitt und Tonmischung vertreten. Hinzu kommen Meldungen für Kamera, Schnitt, Szenenbild, Kostüme, Hairstyling und Musikauswahl. Neu im Programm sind ein Eintrag für den besten Song mit "Need Someone" von Gavin Brivik und Andrew Bird sowie eine Nominierung der Begleitsendung "Inside The Pitt" in einer Reality-Kategorie.

Angesichts der positiven Kritiken zu Staffel zwei von "The Pitt" dürften eine Vielzahl der Einreichungen auch in diesem Jahr zu Nominierungen führen. Am 8. Juli werden sie verkündet, die Verleihung findet dann am 14. September statt.