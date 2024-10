1 Sean "Diddy" Combs mit seinen Töchtern: Chance und die Zwillingen D'Lila und Jessie. Foto: imago/APress

Sean "Diddy" Combs befindet sich derzeit in Untersuchungshaft, die Vorwürfe wiegen schwer. Nun bekam er Besuch von einem Teil seiner Familie.











Link kopiert



Seit Mitte September sitzt Sean "Diddy" Combs in New York in Untersuchungshaft. Dem Musiker werden etwa Menschenhandel, Betrug und sexuelle Nötigung vorgeworfen. Seine Familie hält aber weiter zu ihm und durfte ihn nun im Metropolitan Detention Center in Brooklyn besuchen.