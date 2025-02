1 Sean "Diddy" Combs sitzt in Untersuchungshaft. Foto: Xavier Collin/Image Press Agency/ddp/Sipa USA

Sean "Diddy" Combs wehrt sich gegen eine Dokumentation des Fernsehsenders NBC. Der in Untersuchungshaft sitzende Rapper hat eine 100-Millionen-Dollar-Verleumdungsklage eingereicht.











Der inhaftierte Rapper Sean "Diddy" Combs (55) geht gegen die NBC-Dokumentation "Diddy: Making of a Bad Boy" vor. Er hat am vergangenen Mittwoch bei einem Gericht in New York City Klage gegen NBCUniversal und die Produktionsfirma Ample eingereicht, wie "Page Six" berichtet.