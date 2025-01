1 Nicht alle Fernsehgeräte sind HD-TV-fähig. Foto: dpa-tmn/Franziska Gabbert

Wichtige Änderung in der deutschen TV-Landschaft: Die öffentlich-rechtlichen Sender stellen ihre TV-Ausstrahlung in Standardqualität (SDTV) schrittweise ein. Den Anfang machen Das Erste und alle dritten Programme der ARD am Dienstag, 7. Januar 2025. Das ZDF folgt mit seinen Programmen am 18. November 2025.