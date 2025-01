1 Das müssen Sie jetzt tun, um die Sender in HD zu empfangen. Foto: fatir29 / shutterstock.com

Hier erfahren Sie, was Sie nach der SD-Abschaltung tun müssen, um weiterhin alle Programme zu empfangen.











Am 7. Januar 2025 stellte die ARD die Ausstrahlung ihrer Programme in SD-Qualität (Standard Definition) ein. Von nun an sind alle ARD-Sender nur noch in HD-Qualität (High Definition) verfügbar. Damit Sie weiterhin Ihre Lieblingsprogramme empfangen können, haben wir die wichtigsten Informationen und Schritte zur Umstellung zusammengefasst.