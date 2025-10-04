Scrubs-Reboot: Neuzugänge und altbekannte Gesichter enthüllt

Das "Scrubs"-Reboot nimmt weiter Gestalt an: Nach Stars wie Zach Braff und Donald Faison gibt es weitere Rückkehrer, darunter Robert Maschio alias Dr. Todd Quinlan. Neue Schauspieler ergänzen den Cast.

Der Cast des "Scrubs"-Reboots wächst weiter: Robert Maschio (59) schlüpft erneut in die Rolle des Chirurgen Dr. Todd Quinlan, während Phill Lewis (57) als Hooch zurückkehrt. Wie "Variety" berichtet, stoßen auch neue Gesichter zur Serie hinzu. In Gastrollen sind demnach Ex-"Saturday Night Live"-Star Vanessa Bayer (43) und Schauspieler Joel Kim Booster (37) zu sehen.

Bayer spielt Sibby, die Leiterin eines Wellness-Programms für die Mitarbeiter des Sacred Heart Hospitals. Booster wird Dr. Eric spielen, einen leitenden Arzt. Neue Assistenzärzte bringen zudem frischen Wind in den Krankenhaus-Alltag. Zu ihnen gehören Ava Bunn (Serena), Jacob Dudman (Asher), David Gridley (Blake), Layla Mohammadi (Amara) und Amanda Morrow (Dashana).

Auch diese Originaldarsteller sind dabei

Neben den neu bestätigten Darstellern kehrt auch der Original-Hauptcast weitgehend zurück: Zach Braff, Donald Faison und Sarah Chalke sollen erneut als J.D., Turk und Elliot zu sehen sein. Judy Reyes und John C. McGinley werden laut US-Medienberichten ebenfalls wieder in ihren Rollen als Carla und Dr. Cox auftreten. Ob auch Ken Jenkins und Neil Flynn das Sacred Heart Hospital erneut als Dr. Bob Kelso und als mysteriöser Hausmeister beehren, steht bislang noch nicht fest.

Bekannt ist jedoch, dass J.D. und Turk "zum ersten Mal seit langem wieder gemeinsam ihre Kittel anziehen", wie es in der Serienbeschreibung heißt. Trotz Veränderungen im Krankenhaus soll ihre Freundschaft ungebrochen sein.

Das Reboot entsteht unter der Leitung von Serienschöpfer Bill Lawrence sowie den Showrunnern Tim Hobert und Aseem Batra. Zach Braff, Donald Faison und Sarah Chalke sind ebenfalls als ausführende Produzenten beteiligt. Der Sender ABC hat dem Projekt bereits eine komplette Staffel für die TV-Saison 2025/2026 zugesagt - ohne vorher eine Testfolge abzuwarten.