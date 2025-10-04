Scrubs-Reboot: Neuzugänge und altbekannte Gesichter enthüllt

Das "Scrubs"-Reboot nimmt weiter Gestalt an: Nach Stars wie Zach Braff und Donald Faison gibt es weitere Rückkehrer, darunter Robert Maschio alias Dr. Todd Quinlan. Neue Schauspieler ergänzen den Cast.
Der Cast des "Scrubs"-Reboots wächst weiter: Robert Maschio (59) schlüpft erneut in die Rolle des Chirurgen Dr. Todd Quinlan, während Phill Lewis (57) als Hooch zurückkehrt. Wie "Variety" berichtet, stoßen auch neue Gesichter zur Serie hinzu. In Gastrollen sind demnach Ex-"Saturday Night Live"-Star Vanessa Bayer (43) und Schauspieler Joel Kim Booster (37) zu sehen.