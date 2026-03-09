Scream-Star: Anna Camp outet sich als bisexuell

Mit 43 Jahren macht US-Schauspielerin Anna Camp ihren eigenen Worten zufolge eine "große Evolution" durch - und ist sehr stolz darauf: In einem Podcast hat sie sich jetzt öffentlich als bisexuell geoutet.

Die US-Schauspielerin Anna Camp (43) hat sich öffentlich als bisexuell geoutet. In der neuen Folge des Podcasts "I've Never Said This Before with Tommy DiDario", die am 10. März erscheint und vorab bereits dem "People"-Magazin zur Verfügung stand, sprach die "Scream 7"-Darstellerin erstmals offen über ihre Sexualität. "Als 43-jährige Frau bin ich sehr stolz auf mich, dass ich meine Sexualität in diesem Alter anerkenne", sagt Camp demnach im Gespräch mit Moderator DiDario. "Ich bin wirklich stolz darauf, bisexuell zu sein."

Dabei macht sie keinen Hehl daraus, dass das öffentliche Bekenntnis auch Mut erfordert: "Ich bin eine sehr starke Person dafür, dass ich es in einer Art Rampenlicht tue, wo Menschen kritisieren, urteilen und Annahmen treffen."

Keine Angst vor der Veränderung

Camp beschreibt im Podcast eine "große Evolution" in ihren 40ern und betont, keine Angst mehr davor zu haben. Dabei räumt sie ein, dass öffentliche Sichtbarkeit auch bedeutet, angreifbar zu sein: "Natürlich gibt es Momente, in denen ich das Gefühl habe, ein Risiko einzugehen, und das macht mir Angst, weil ich es in einer öffentlichen Arena tue." Aber zu sagen: "Nein, ich habe nur ein Leben und ich will glücklich sein" sei nunmal der Kern des Lebens.

Camp reflektiert im Podcast auch darüber, wie sehr sich das eigene Selbstbild im Laufe eines Lebens verschieben kann. "Man glaubt, man hat eine Vorstellung davon, wer man ist und wie das Leben verlaufen wird", sagt sie. "Ich hätte aufhören können, zu wachsen. Ich hätte sagen können: Nein, ich bin fertig mit der Entwicklung." Ihr Ziel laute heute aber "weiterzuwachsen und zu lernen".

Liebe im Rampenlicht

Bereits im Mai 2025 war Camp mit ihrer Partnerin Jade Whipkey (24), einer Autorin und Stylistin, öffentlich aufgetreten und hatte die Beziehung damit implizit bestätigt. Offiziell machten die beiden es dann auf dem roten Teppich bei der Premiere des Films "Bride Hard" im Juni. Gegenüber dem Magazin "Cosmopolitan" erklärte Camp im Juli, dass sie und Whipkey von der Aufmerksamkeit, die ihre Beziehung ausgelöst hatte, durchaus überrascht wurden: "Wir waren ein bisschen überrascht von dem ganzen Wirbel, aber es gab sehr viel Unterstützung, und dafür sind wir sehr dankbar. Es ist wunderschön."

Vor dieser Beziehung hatte Camp zwei Ehen hinter sich: Von 2010 bis 2013 war sie mit Schauspieler Michael Mosley (47) verheiratet. Anschließend ehelichte sie 2016 ihren "Pitch Perfect"-Kollegen Skylar Astin (38). Im April 2019 trennten sich die beiden, noch im selben Jahr wurde die Scheidung abgeschlossen.