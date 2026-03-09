Scream-Star: Anna Camp outet sich als bisexuell

Mit 43 Jahren macht US-Schauspielerin Anna Camp ihren eigenen Worten zufolge eine "große Evolution" durch - und ist sehr stolz darauf: In einem Podcast hat sie sich jetzt öffentlich als bisexuell geoutet.
Die US-Schauspielerin Anna Camp (43) hat sich öffentlich als bisexuell geoutet. In der neuen Folge des Podcasts "I've Never Said This Before with Tommy DiDario", die am 10. März erscheint und vorab bereits dem "People"-Magazin zur Verfügung stand, sprach die "Scream 7"-Darstellerin erstmals offen über ihre Sexualität. "Als 43-jährige Frau bin ich sehr stolz auf mich, dass ich meine Sexualität in diesem Alter anerkenne", sagt Camp demnach im Gespräch mit Moderator DiDario. "Ich bin wirklich stolz darauf, bisexuell zu sein."