Scream 7 : Überraschung: Auch David Arquette kehrt zurück

1 David Arquette spielte in "Scream" Deputy Dewey Riley, der im fünften Teil umgebracht wurde. Wie wird nun wohl sein Comeback erklärt? Foto: imago images/ABACAPRESS/Fati Sadou

Der siebte Teil der Horrorfilmreihe "Scream" lässt angeblich Tote wieder auferstehen. Nachdem bereits die Rückkehr von Scott Foley und Matthew Lillard bekannt wurde, soll auch noch David Arquette ans Set zurückkehren. Alle drei spielten Charaktere, die im Laufe der Filme gestorben sind.











David Arquette (53) kehrt überraschend in "Scream 7" zurück. Das will das Branchenmagazin "Deadline" exklusiv von einem Insider erfahren haben. Der Schauspieler verkörperte in den ersten fünf Filmen Deputy Dewey Riley, der schließlich umgebracht wurde.