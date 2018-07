Scorpions in Ludwigsburg Heißer Abend, schwebender Schlagzeuger

Von Christof Hammer 27. Juli 2018 - 23:39 Uhr

9000 Fans kamen am Freitagabend nach Ludwigsburg, um im Innenhof des Residenzschlosses die Hardrocker Scorpions zu hören. Trotz 50-jährigem Bandbestehen schaffen sie es noch immer, das Publikum zu überraschen.





Ludwigsburg - Heißer Abend in barockem Ambiente und ein schwebender Drummer: Beim Auftritt der Scorpions in Ludwigsburg im Innenhof des berühmten Residenzschlosses erlebten 9000 Fans am Freitagabend ein Hardrock-Konzert mit Event-Charakter. Knapp zwei Stunden bespielten die drei Hannoveraner Haudegen Klaus Meine, Rudolf Schenker und Matthias Jabs, der 2016 von Motörhead hinzugestoßene Schlagzeuger Mikkey Dee und Bassist Pawel Mąciwoda mit einem dynamischen, bisweilen metallisch zugespitzen Sound auf hemmungslos altmodische Art ganz die klassische Seite des Genres – eine ordentliche Portion Glamour inklusive.

Drummer geht in die Luft

Höhepunkt in dieser Hinsicht: der Solopart von Mikkey Dee, den der Drummer an einem per Seilzug in die Höhe gelifteten Drumset meterhoch schwebend über der Bühne zum Besten gab. In musikalischer Hinsicht auf dem Programm: Songs aus allen Phasen einer rund fünfzigjährigen Karriere; von „Going out with a Bang“ vom bislang letzten Album „Return To Forever“ bis hin zu großen Hits der siebziger bis neunziger Jahre wie „Big City Nights“, „Make it real“ und „Blackout“. Ebenfalls ausgiebig vertreten: das Kapitel Powerballade mit teils semiakustischen Versionen von „Still loving you“ und natürlich „Wind of Change“. Rauschendes Finale: „Rock you like a Hurricane“.