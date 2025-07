Scorpions in Hannover: 45.000 Fans feiern das 60. Jubiläum der Rocker

1 Frontmann Klaus Meine stieß 1969 zu den Scorpions, die sich vier Jahre zuvor gegründet hatten. Foto: imago images/Europa Press/Martin C.

Eine der bekanntesten Bands Deutschlands hat runden Geburtstag: Die Scorpions gibt es in diesem Jahr schon seit 60 Jahren. Und noch immer haben die Musiker es drauf, wie sie am 5. Juli bei ihrem großen Jubiläumskonzert in Hannover bewiesen.











Während in Birmingham die Heavy-Metal-Band Black Sabbath ihr Abschlusskonzert gab, stand auch in Hannover ein besonderes Konzertereignis an. Die Scorpions feierten ihr 60. Jubiläum mit einer Hardrock-Liveparty in der Heinz von Heiden Arena in ihrer Heimatstadt. Unter dem Motto "Coming Home" gaben die Musiker ihre einzige Show in Deutschland in diesem Jahr vor 45.000 Fans im ausverkauften Stadion.