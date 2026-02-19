Jetzt ist es offiziell: VOX hat die Besetzung der 13. Staffel von "Sing meinen Song" bestätigt. Mit dabei sind unter anderem Giovanni Zarrella, Unheilig-Sänger Der Graf - und als Special Guests die Scorpions-Legenden Klaus Meine und Rudolf Schenker.
Der Sender VOX hat die Karten auf den Tisch gelegt: Die Besetzung der 13. Staffel von "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" steht nun fest. Und die hat es in diesem Jahr in sich. Nachdem in den Medien bereits erste Namen die Runde machten, bestätigt der Sender nun offiziell, welche Künstlerinnen und Künstler in Kürze in Südafrika aufeinandertreffen werden.