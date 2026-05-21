Mit "The Boroughs" will Netflix die nächste Hitserie nach "Stranger Things" abliefern. Die Parallelen sind auf den ersten Blick überdeutlich.
Die Duffer-Brüder, die in fünf "Stranger Things"-Staffeln einer Gruppe von Kindern das Schicksal der Erde anvertraut haben, wechseln für ihr neues Projekt "The Boroughs" ans andere Ende der Demografie. Soll heißen: Wieder wird einer unerwarteten Heldentruppe die Aufgabe zuteil, in einer Mischung aus Mystery und Grusel einem unfassbaren Geheimnis auf den Grund zu gehen - nur sind es jetzt eben Bewohner eines vermeintlich idyllischen Seniorenheims anstelle von Highschool-Außenseitern.