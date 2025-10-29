Beim Sci-Fi-Film "Minority Report" stand Colin Farrell nach einer durchzechten Nacht vor der Kamera - und trank auch am Set weiter. Es war "einen der schlimmsten Tage, die ich je an einem Filmset erlebt habe", erinnert er sich zurück.
Colin Farrell (49) hat zu Besuch in Stephen Colberts (61) Late-Night-Show eine amüsante Anekdote zum Besten gegeben. Der irische Hollywoodstar berichtete dem Moderator, wie er bei den Dreharbeiten zum Sci-Fi-Film "Minority Report" aus dem Jahr 2002 mit Tom Cruise (61) in der Hauptrolle nach einer durchzechten Nacht litt - und ob seines Zustandes 46 Wiederholungen einer Szene benötigte.