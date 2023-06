Schwuler Pfarrer in Degerloch

1 Ein schwuler Pfarrer? Es ist noch nicht allzu lange her, da wäre das undenkbar gewesen. Heute sieht das anders aus, sagt der Degerlocher Pfarrer Detlef Häusler. Foto: picture alliance /dpa/Arno Burgi

Detlef Häusler ist Pfarrer der Evangelischen Kirchengemeinde Degerloch und schwul. Was er sich selbst vor einigen Jahren noch nicht eingestehen konnte, lebt er heute ganz offensiv.









Degerloch - Als Detlef Häusler sich vergangenes Jahr auf die Pfarrstelle in Degerloch beworben hat, spielte es keine Rolle, dass mit ihm keine Frau ins Pfarrhaus einziehen würde, sondern ein Mann. In der Bewerbung spielte der schwule Pfarrer mit offenen Karten – und der Kirchengemeinderat stimmte für ihn. „Beim Blick auf die Lebenssituation queerer Menschen hat sich ganz viel getan“, sagt der 58-Jährige. Sein eigener Werdegang macht aber deutlich, dass das nicht immer so war.