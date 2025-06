Viel Regen und das bei hohen, schwülen Temperaturen: So sieht das Wetter in Deutschland bis zum Wochenende aus.

Donnerstag, 26. Juni

Am Donnerstag (26. Juni) bekommt Deutschland sowohl heißes als auch nasses Wetter ab. Bis zu 32 Grad sind im Tagesverlauf möglich, heißt es in der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach. Gleichzeitig sollen Gewitter im Laufe des Tages vom Südwesten bis in den Nordosten ziehen.

Lesen Sie auch

In der Frühe und am Vormittag verdichtet sich im Südwesten und Westen die Bewölkung mit aufkommenden Schauern und Gewittern bei 21 bis 17 Grad.

Tagsüber breiten sich Schauer und Gewitter aus, die teils auch kräftig sind. Foto: Thomas Rensinghoff/dpa

Im Rest der Republik ist es meist gering bewölkt oder klar und trocken bei 16 bis 10 Grad. Tagsüber breiten sich Schauer und Gewitter aus, die teils auch kräftig sind. Vor allem in der Osthälfte muss lokal mit Unwettergefahr gerechnet werden. Im Südwesten kommt es im Laufe des Tages nur noch nur vereinzelt zu Gewittern.

Heiß bleibt es aber weiterhin. Im Nordwesten sind zwischen 22 und 26 Grad angesagt, im Rest des Landes mit 27 bis 32 Grad wird es sogar noch wärmer. Gerade im Osten und Südosten dürfte es dabei am wärmsten werden.

Auch abseits von Gewittern herrscht mäßiger bis frischer und stark böiger Wind, im Tagesverlauf auf West drehend. Auf den Bergen kann es stürmisch würden.

Wer elektrisierende Naturschauspiele mag, kommt am heutigen Donnerstag vielerorts auf seine Kosten. Foto: Jan Eifert/dpa

Freitag, 27. Juni

Zum Freitag (27. Juni) kann es zwar noch vereinzelt regnen. Den Südwesten erwartet ein Wechsel aus Sonne und Wolken. Es ist meist trocken bei maximal 26 bis 29 Grad. Sonst ziehen zunächst viele Wolken vorüber mit vom Westen und Nordwesten in den Osten und Südosten sich verlagernden Regen.

Ab dem Nachmittag ist es meist trocken bei maximal 19 Grad an den Küsten und 27 Grad im Südosten.

Samstag, 28. Juni

In der Nacht zum Samstag (28. Juni) ziehen im Norden Wolkenfeldern durch, die aber kaum Regen bringen. Nach Süden hin ist es gering bewölkt oder klar und trocken bei 18 bis 12 Grad. Dann steht ein überwiegend sonniges und trockenes Wochenende bevor, an dem sich viele auch auf Werte über 30 Grad freuen können.