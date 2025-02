Schwimmerin aus Winnenden holt Gold: Aus der Eistonne zum Weltrekord

1 Stolz auf ihre Leistung: Eisschwimm-Weltmeisterin Sabine Steinke im italienischen Molveno. Foto: Martin Tschepe

Eisschwimmerin Sabine Steinke vom SV Cannstatt kürt sich in 33,33 Sekunden zur Weltmeisterin über 50-Meter-Freistil. Zudem bringt sie zwei Silbermedaillen mit nach Hause – derweil brachte eine Eisschicht die Organisation im italienischen Molveno etwas durcheinander.











Link kopiert



Per Mertesackers legendäre Aussage „Ich lege mich jetzt erst mal drei Tage in die Eistonne“ in einem ZDF-Interview im Anschluss an das WM-Achtelfinale 2014 gegen Algerien, gilt im Rückblick als ein Puzzleteil, das zum späteren Titelgewinn der Fußball-Nationalmannschaft geführt hat. Eine Eistonne hat auch bei Sabine Steinke den Grundstein für den Weltmeister-Titel gelegt, denn die Schwimmerin des SV Cannstatt bereitete sich so zu Hause auf die Weltmeisterschaften im Eisschwimmen vor.