Schwimmenlernen im mobilen Container: Remseck liegt am Neckar und sitzt doch auf dem Trockenen

1 Im kleinen Becken können Kinder erste Schwimmerfahrungen sammeln. Foto: Josef Wund Stiftung

Die Zahl der Nichtschwimmer steigt seit Jahren. DLRG und Schwimmvereine tun ihr Möglichstes, Schwimmkurse anzubieten. Allein, die Schwimmflächen fehlen. In Remseck am Neckar (Kreis Ludwigsburg) steht derzeit deshalb ein mobiles Schwimmbad.











Remseck liegt am Neckar und sitzt doch auf dem Trockenen. Die Große Kreisstadt hat weder Hallen- noch Freibad. Das macht den Schwimmunterricht zur Herausforderung. Die Schüler und Schülerinnen werden dafür mit dem Bus in die umliegenden Bäder- und Lehrschwimmbecken gebracht. Damit ist Remseck kein Einzelfall. Es fehlt an Schwimmflächen, zuletzt wurden Bäder in Schwieberdingen, Asperg und Marbach geschlossen. „Wir vermissen natürlich die Wasserflächen in Schwieberdingen und Asperg. Noch dazu sind die Situationen in Vaihingen an der Enz und Marbach mit den Bädern unsicher“, sagt Andreas Hein. Er ist der Vorsitzende des Bezirks Ludwigsburg bei der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG).