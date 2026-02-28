Wie viele Bäder gibt es im Kreis Ludwigsburg? Ist das größte wirklich das teuerste? Wir sind ein paar interessanten Fragen rund um die Ludwigsburger Bäderlandschaft nachgegangen.
Zwölf Freibäder, zehn Hallenbäder und dazu noch zwölf Lehrschwimmbäder: Der Kreis Ludwigsburg bietet einige Gelegenheiten zum Schwimmenlernen, Bahnenziehen, Planschen, Spielen und Abschalten. Wo sie sich befinden und was es Spannendes darüber zu wissen gibt: Wo steht das größte Bad – und wo gibt’s die längste Rutsche? Wo schwimmt es sich am günstigsten? Und was hat es eigentlich mit dem „vergessenen Freibad“ von Erdmannhausen auf sich? Wir haben nachgefragt.