Schwimmen in Vaihingen/Enz: Zu starke Schäden – Hallenbad steht vor dem endgültigen Aus

1 Kann sich die Stadt Vaihingen ein neues Hallenbad im Enztalbad leisten? Die Finanzmittel erscheinen begrenzt. Foto: Enztalbad Vaihingen

Das Hallenbad von Vaihingen/Enz (Kreis Ludwigsburg) ist irreparabel marode, eine Sanierung lohnt sich nicht. Das Bad wird zwar wiedereröffnet, es steht aber ein Neubau zur Debatte.











Was sich schon länger andeutete, scheint jetzt gewiss: Das Hallenbad in Vaihingen an der Enz ist so marode, dass eine Sanierung zu teuer wäre. Das geht aus einem Gutachten hervor, das die Stadtverwaltung in Auftrag gegeben hat. Im Gespräch ist jetzt ein Neubau. Ob und wann das neue Hallenbad gebaut werden kann, steht aber noch nicht fest, zumal die Finanzlage der Stadt prekär ist und die Gartenschau, die 2029 stattfindet, Gelder bindet.