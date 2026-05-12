Schwimmen in Stuttgart: Welche Bäder müssen schließen? Im Juli fällt die Entscheidung

Nun wird gerechnet und geredet. Vier Vereine kämpfen um ihre Bäder und hoffen immer noch auf Hilfe der Stadt und des Gemeinderats.
Als Kulturtechnik hat es das Schwimmen in den Koalitionsvertrag der neuen Landesregierung geschafft. „Wir fördern gezielt . . . Angebote zur Verbesserung der Schwimmfähigkeit. Jedes Grundschulkind soll verlässlich schwimmen können. Wir setzen uns für eine gute Bäderinfrastruktur ein und treiben innovative Lösungen voran.“ Das klingt gut. Und wäre vonnöten. Denn immer noch ist man in Stuttgart trotz vieler Gespräche ratlos, wie man die vier vereinseigenen Bäder erhalten will.