Schwimmen in Stuttgart: Darum öffnet das Hallenbad Sonnenberg erst im Oktober

1 Geschlossen bis Oktober: das Hallenbad in Sonnenberg. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Die Freibadsaison ist vorbei, jetzt geht’s in die Hallenbäder. Nicht so in Sonnenberg. Das dortige Hallenbad öffnet frühestens am 7. Oktober. Drei Wochen später als geplant. Das sorgt für Unmut.











Die Leserbriefschreiberin ist empört: „Wie kann es sein, dass das Hallenbad Sonnenberg monatelang geschlossen ist und der Öffnungstermin am 16. September wegen Wartungsarbeiten nicht eingehalten werden kann?“ schrieb sie: „Der Termin wird um drei Wochen verschoben. Dies ist mehr als ärgerlich. Bereits bezahlte Kurse können nicht starten.“ Am Eingang zum Sonnenberger Hallenbad hängt ein veralteter Schrieb der Stuttgarter Bäder, auf dem es heißt: „Das Hallenbad öffnet am 16. September wieder seine Pforten.“