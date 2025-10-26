Schwimmen in Filderstadt: Zum Geburtstag – Hallenbad Harthausen öffnet ausnahmsweise für jedermann

Filderstadt verfügt über fünf Hallenbäder, eines in jedem Stadtteil. Eines der weniger bekannten, nämlich das in Harthausen, gibt es seit 50 Jahren. Das wird jetzt gefeiert.
In Zeiten knapper kommunaler Kassen werden sie immer mehr zum Luxus: Schwimmbäder. In Karlsruhe wurde zuletzt aus finanziellen Gründen über eine Schließung des Rheinstrandbads Rappenwört gesprochen, in Kuppenheim bei Rastatt wurde bereits zum Saisonende 2024 das Cuppamare dichtgemacht. Filderstadt wiederum verfügt über fünf Schwimmbäder, eines in jedem Stadtteil. „Filderstadt hat eine sehr gute Ausstattung“, sagt Markus Listl, der Geschäftsführer der Filderstadtwerke. In Bonlanden gibt es das Fildorado, in Bernhausen das Gartenhallenbad, das allerdings wegen seiner Grundsanierung noch bis voraussichtlich Mitte 2027 ausfällt.