Schwimmen in Filderstadt: Gartenhallenbad macht erst Mitte 2027 auf

1 Im Filderstädter Gartenhallenbad wurden mehr Schadstoffe gefunden als erwartet. Foto: Caroline Holowiecki

Die Sport- und Freizeiteinrichtung in Bernhausen gleicht derzeit einem Gerippe. Das gesamte Innenleben wurde entfernt. Zwar macht die Generalsanierung Fortschritte – aber nicht ganz so, wie geplant.











Link kopiert



In dem riesigen Krater parken zwei gelbe Bagger. Der Boden ist abschüssig, sodass es aussieht, als stünden die Baufahrzeuge auf einer überdimensionalen Rutsche. Das, was einfach nur nach Schutt und Staub aussieht, ist das Schwimmbecken des Gartenhallenbades in Filderstadt-Bernhausen. Oder was davon übrig ist. Denn die Bagger haben ganze Arbeit geleistet. Sämtliche Fliesen sind herausgebrochen, durch durchgeschlagene Beckenwände kann man in den einstigen Technikraum sehen.