1 Das Stadtbad in Bad Cannstatt wird abgerissen. Die geschätzten Sanierungskosten liegen bei rund 26 Millionen Euro. Foto: Julia Barnerßoi

Das rund 50 Jahre alte Stadtbad in Bad Cannstatt soll nach der Inbetriebnahme des Sportbads im Neckarpark abgerissen und durch Wohnungsbau ersetzt werden.









Am 11. September endet in Stuttgart die Freibadsaison, und das Personal wechselt in den Hallenbadbetrieb, der am 19. September losgehen soll. Natürlich immer noch mit einem Fragezeichen versehen. Laut Stadtverwaltung wird geprüft, ob im Falle von akutem Gasmangel Hallenbäder geschlossen werden sollen. „Nach jetzigem Stand soll es jedoch am 19. und 20. September losgehen“, sagt Bädersprecher Jens Böhm. Dazu zählt seit diesem Jahr auch das neue, 44 Millionen Euro teure Sportbad. Obwohl der Probebetrieb noch nicht abgeschlossen ist, gibt sich Böhm optimistisch, dass im Neckarpark wie geplant begonnen werden kann.