Schwimmen im Kreis Ludwigsburg: Alte Technik, hohe Kosten – „Einige Schwimmbäder stehen auf Messers Schneide“

Seit Jahren warnt die DLRG vor einem schleichenden Bäder-Sterben. Sanierungsstaus und hohe Betriebskosten machen den Kommunen zu schaffen – und gefährden das Kulturgut Schwimmbad.
Mit 34 Schwimmbädern bietet der Landkreis Ludwigsburg aktuell noch einen bunten Mix aus Frei- und Hallenbädern, Lehrschwimmbecken und Erlebnisbädern. Gleichzeitig machen oft in die Jahre gekommene Gebäude, veraltete Technik und immer weiter steigende Betriebskosten den klammen Kommunen zu schaffen. Wie ist es um die Ludwigsburger Bäderlandschaft bestellt?