Schwimmen: Gold und Silber zum Auftakt der Kurzbahn-EM

Isabel Gose geht als Vorlaufschnellste ins Finale über 400 Meter Freistil und siegt. Olympiasieger Lukas Märtens holt sich zur eigenen Überraschung Silber.











Lublin - Starker Start der deutschen Schwimmer in die Kurzbahn-Europameisterschaften im polnischen Lublin. Gleich im ersten Finale holte die Magdeburgerin Isabel Gose den Titel über 400 Meter Freistil in Europarekordzeit. Dabei unterbot sie in 3:54,33 Minuten die bisherige Bestmarke der Spanierin Mireia Belmonte. Ihre persönliche Bestleistung steigerte Gose um mehr als zwei Sekunden. Nach EM-Gold auf der Langbahn 2022 ist es für Gose der erste Titel bei Kurzbahn-Europameisterschaften.