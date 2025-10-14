Schwimmbäder in Weinstadt: Vereine kämpfen um den Erhalt der Freibäder – doch die Verwaltung ist skeptisch

Können die Bäder in Beutelsbach und Strümpfelbach erhalten werden? Viele Ehrenamtliche haben sich deswegen zusammengetan. Jetzt muss der Gemeinderat entscheiden.
„Wir sind familienfreundlich, regional verwurzelt, in der Gemeinde verankert, ein Ort der Begegnung, erhalten eine Oase im Ort, modernisieren nachhaltig, aktivieren das Ehrenamt, fördern bürgerliches Engagement, sind eine generationsübergreifende Gemeinschaft, stärken die Attraktivität der Stadt, geben Planungssicherheit und entlasten die Stadt“, fasste Julia Zeh die Vorzüge und Leistungen des Vereins s’Freibädle Beutelsbach zusammen im Falle einer Übernahme des örtlichen Freibads. Zeh ist die Vorsitzende des Vereins, der mittlerweile mehr als 500 Mitglieder zählt. Zudem weiß Zeh neben dem Vorstandsteam rund 20 Expertiseträger hinter sich für verschiedene Fachbereiche von Finanzen über Rechts- und Vertragswesen bis hin zu Technik und den Servicebereichen.