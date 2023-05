1 Fürs Leuze in Bad Cannstatt gibt es zurzeit nur online Tickets – ohne Internet ist es sehr aufwendig, Karten für das Mineralbad zu bekommen. Foto: Stuttgarter Bäderbetriebe

Das Online-Bestellen der Eintrittskarten für Schwimm- und Mineralbäder in der Corona-Krise ist für Menschen ohne Computer und Internet ein Problem. Gerade Senioren sehen sich benachteiligt.









Stuttgart - Horst Mack (81) und seine Frau Renate (79) sehen sich benachteiligt, weil sie als Leuze-Stammgäste nicht so ohne weiteres an Eintrittskarten kommen. „Eine Zeit lang waren wir fast jede Woche im Leuze“, berichtet der Cannstatter. Heute fühlt sich das Ehepaar ausgegrenzt, weil es keinen Computer hat. Und deshalb nicht an Eintrittskarten kommt. Diese gibt es nämlich aufgrund der Corona-Pandemie derzeit nur online. Da er kein Internet hat, kann er sich also nicht registrieren.