500000 Euro Kosten, zu wenig Personal – bisher kam die Sommeröffnung des Heslacher Stadtbads nicht zustande. Doch eine kreative Finanzierungsidee bringt neuen Schwung in die Debatte.

Seit Jahren ringt der Süden darum, dass das Heslacher Hallenbad auch im Sommer seine Türen für Schwimmer öffnet. Im Kessel sind die Temperaturen bekanntlich in den heißen Monaten besonders hoch, die Wege zum nächsten Freibad aber auch besonders weit. Der Bezirksbeirat Süd fordert deshalb jetzt die Stadtverwaltung auf, „kreative“ Ideen zu entwickeln, wie eine Öffnung des denkmalgeschützten Hallenbads trotz der angespannten Haushaltslage ermöglicht werden könnte – und bringt gleich einen eigenen Vorschlag ein, der aufhorchen lässt.

In der Vergangenheit wurde von dem städtischen Eigenbetrieb, der für die Schwimmbäder zuständig ist, stets auf die knappe Personaldecke verwiesen sowie auf die fehlenden finanziellen Mittel, um gleichzeitig Hallen- und Freibäder im Sommer öffnen zu können. Demnach würde der Sommerbetrieb allein des Stadtbads Heslach rund 500000 Euro kosten. Und das, obwohl die Becken im Hallenbad ganzjährig mit Wasser gefüllt sind. Auch in den Sommermonaten werden die Stuttgarter Bäder von Schulen und Vereinen genutzt.

Hallenbad als Hitzeschutz

Was den Antrag der SPD/Volt-Fraktion von den bisherigen politischen Vorstößen unterscheidet: Er schlägt im Kern vor, die Öffnung des Hallenbads aus Mitteln für den städtischen Hitzeschutz zu finanzieren. Bezirksbeiratsmitglied Stefan Schuler (Volt) erwartet in diesem Zusammenhang von der Stadtverwaltung „konkret kreativ“ zu prüfen, was möglich ist. Um die Kosten für die sommerliche Hallenbadöffnung im Rahmen zu halten, wird zudem angeregt, den Betrieb auf die Schwimmbecken zu begrenzen und die Öffnungszeiten einzuschränken. So bliebe etwa die Sauna geschlossen.

Foto: imago images/Wilhelm Mierendorf

Im Bezirksbeirat stößt die Idee quer durch alle Fraktionen auf große Zustimmung. Daher wurde der Antrag in der vergangenen Sitzung des Gremiums kurzentschlossen zum interfraktionellen erhoben. Roland Petri (CDU) lobte insbesondere die „Konzentration auf den Kernbetrieb“. Die Chancen für die Öffnung eines Hallenbads stünden tatsächlich gar nicht so schlecht, meinte der Betreuungsstadtrat Florian Pitschel (Grüne). Im Gemeinderat bestehe nämlich „das überfraktionelle Ziel, mindestens ein Hallenbad in den Sommermonaten zu öffnen“.

Sommeröffnung wird geprüft – für 2027

Keine schlechten Vorzeichen also, zumal der Eigenbetrieb Stuttgarter Bäder, ohne auf den Bezirksbeiratsantrag konkret einzugehen, auf Anfrage mitteilt, eine Sommeröffnung des Heslacher Hallenbads im Rahmen der Planungen für 2027 „in Abhängigkeit des dann zur Verfügung stehenden Personals“ zu prüfen. Es könnte damit als „Freibad-Ersatz die Stadtmitte, das westliche und südliche Stadtgebiet abdecken“, erklärt Bäderchef Alexander Albrand.

Tatsächlich scheint auch der Geschäftsführer des Eigenbetriebs einer Öffnung des Innenstadtbads nicht abgeneigt zu sein: „Grundsätzlich eignet sich das Stadtbad Heslach aufgrund seiner zentralen Lage in Stuttgart, einer erfolgreich abgeschlossenen Teilsanierung, einem Saunaangebot zu sozialverträglichen Preisen und seinen drei unterschiedlichen Becken recht gut für eine ganzjährige Öffnung zu den aktuellen Öffnungszeiten“, sagt Albrand.

Heslacher Bad hat sogar eine Liegewiese

Dem Ansinnen, das Bad bereits im bevorstehenden Sommerhalbjahr zu öffnen, erteilt er allerdings eine klare Absage: „Für 2026 können wir aus personellen Gründen den Wunsch des Bezirksbeirats Süd und der Menschen im Süden nach einer Sommeröffnung leider nicht erfüllen.“ Das bekannte Öffnungskonzept der vergangenen Jahre, die Schließung der Hallenbäder im Sommer, um die Freibäder zu öffnen, sei Bestandteil des Wirtschaftsplans 2026/2027. Die zusätzlichen Kosten seien darin nicht enthalten.

Dass das Heslacher Hallenbad noch aus einem ganz anderen Grund für den Sommerbetrieb geeignet wäre, betont Bezirksbeiratsmitglied Reinhard Otter von den Grünen: „Das Heslacher Stadtbad ist von der Ausstattung am nächsten an einem Freibad“, sagt Otter und erinnert damit daran, dass das Hallenbad, obwohl es mitten in der Stadt liegt, überraschenderweise auch über eine Liegewiese verfügt. Eine, die in den vergangenen Jahren im Winter garantiert wenig genutzt wurde.