500000 Euro Kosten, zu wenig Personal – bisher kam die Sommeröffnung des Heslacher Stadtbads nicht zustande. Doch eine kreative Finanzierungsidee bringt neuen Schwung in die Debatte.
Seit Jahren ringt der Süden darum, dass das Heslacher Hallenbad auch im Sommer seine Türen für Schwimmer öffnet. Im Kessel sind die Temperaturen bekanntlich in den heißen Monaten besonders hoch, die Wege zum nächsten Freibad aber auch besonders weit. Der Bezirksbeirat Süd fordert deshalb jetzt die Stadtverwaltung auf, „kreative“ Ideen zu entwickeln, wie eine Öffnung des denkmalgeschützten Hallenbads trotz der angespannten Haushaltslage ermöglicht werden könnte – und bringt gleich einen eigenen Vorschlag ein, der aufhorchen lässt.