Das Wetter ist dieser Tage apriltypisch durchwachsen und teils noch kühl – doch das ändert nichts daran: Die Freibäder im Landkreis starten Anfang Mai in die Saison 2023. Unsere Übersicht zeigt, welche Änderungen es in diesem Jahr in den Freibädern des Rems-Murr-Kreises gibt, und wie sich die Eintrittspreise in Zeiten der Energiekrise entwickeln.

Erst Blick aufs Thermometer, dann ins Oskar-Frech-Seebad Im Ziegelei-Seebad in Schorndorf geht die Freibadsaison am 29. April los – zumindest theoretisch. Denn die Öffnung wird ab sofort vom Wetter abhängig gemacht. „Jetzt haben wir klar definiert: Wenn die Temperatur unter 23 Grad und die Wassertemperatur unter 18 Grad liegt, machen wir nicht auf“, sagt Jörg Bay, der Bäderbetriebsleiter. Dies sei ein Versuch, Energie- und Personalkosten zu sparen. Ob das Bad offen habe, sei tagesaktuell unter www. baederbetriebe.stadtwerke-schorndorf.de ersichtlich. Angesichts des Wetters scheint absehbar, dass das Seebad Anfang Mai wohl noch zu bleibt.

Das Freibad macht auch bei der Uhrzeit später auf. Bis zu den Pfingstferien können Badegäste wochentags erst ab 12 Uhr ins Bad, an den Wochenenden und feiertags ab 11 Uhr. Nach den Pfingstferien ist das Ziegelei-Seebad täglich von 11 bis 20 Uhr offen. Die Preise sind um etwa 50 Cent angestiegen. Eine Tageskarte für Erwachsene kostet 4,50 Euro, eine Zehnerkarte 45 Euro. Für Saisonkarten zahlt man 65 Euro. Kinder unter sechs Jahren dürfen umsonst ins Seebad. „Bei uns können Saisonkartenbesitzer kostenlos das Hallenbad nutzen. Wer schwimmen gehen will, kann dort ab 8 Uhr kommen“, sagt Bay.

Das Waiblinger Freibad öffnet – das Hallenbad schließt Auch in den Freibädern in Waiblingen beginnt die diesjährige Badesaison: Ab dem 1. Mai haben sowohl das Bad in der Schorndorfer Straße als auch das Waldfreibad in Bittenfeld jeden Tag von 7 bis 20 Uhr geöffnet. Die Preise wurden für dieses Jahr nicht angehoben: Erwachsene zahlen beispielsweise weiterhin 3,50 Euro, eine Zehnerkarte kostet 30 Euro. Das Hallenbad Waiblingen schließt für die Dauer der Freibadsaison allerdings. Dies war auch in den vergangenen Jahren so; in der Schließzeit werden Wartungs- und Reparaturarbeiten vollzogen.

In diesem Jahr können Karten für die Waiblinger Bäder erstmals auch online gekauft werden. Unter www.baeder.stadtwerke-waiblingen.de können alle bisherigen Ticketarten zu den gewohnten Preisen rund um die Uhr erworben werden.

Auch in Winnenden macht das Hallenbad vorerst zu Das Wunnebad in Winnenden startet ebenfalls am 1. Mai in die Freibadsaison. Montags bis freitags können von 6 bis 9.30 Uhr Frühschwimmer in das Sportbecken, die reguläre Öffnungszeit ist täglich von 9.30 bis 20 Uhr. Am 27. Mai öffnet dann auch das Mineralfreibad im Stadtteil Höfen. Das Hallenbad bleibt allerdings wegen eines Um- beziehungsweise Neubaus geschlossen. Das Bad teilt mit, der Sommerumkleidebereich und die Toiletten im neuen Gebäudekomplex seien fertig und könnten genutzt werden. Geduscht werden muss in dieser Saison aber – wie zu Corona-Zeiten – kalt und im Außenbereich an den Becken.

„Da wegen des Um- und Neubaus im Wunnebad nichts läuft, haben wir im Moment auch keine Energiesorgen“, so der Bäderleiter Sascha Seitz. „ Im Sommer werden wir unser 50-Meter- Sportbecken auf 25 Grad heizen, hier haben wir aber auch in den Schließzeiten eine Beckenabdeckung, die die Wärme zum größten Teil im Becken hält. Wir hoffen aber auch viel auf Sonnenschein, dann sparen wir uns Heizkosten.“ Die Rutsche des Wunnebads ist mit neuen Elementen und neuer Geschwindigkeitsmessung ausgestattet. Auch für das Wunnebad können Karten online gekauft werden. Wer dies tut, spart gegenüber dem Normalpreis (4 Euro) 50 Cent.

Die Preise bleiben im Wonnemar in Backnang stabil Auch im Wonnemar-Mineralfreibad laufen die Vorbereitungen für die Saison auf Hochtouren. „Unser Team arbeitet mit Hochdruck an der Bereitstellung des Freibades. Dem pünktlichen Saisonstart steht nichts mehr im Wege“, verspricht der Center-Manager Alexander Happold. Einzig für zwei neue Spielgeräte auf dem Sandspielplatz werde der Termin 1. Mai knapp. Bereits am 30. April springen die Teilnehmer des Backnanger City-Triathlons ins Wasser, um die 500-Meter-Schwimmstrecke zu bewältigen. An den Eintrittspreisen im Wonnemar hat sich gegenüber dem Vorjahr nichts geändert: Die Tageskarte im Wonnemar kostet sechs Euro, Frühschwimmer können mittwochs und freitags von 6.30 bis 8 Uhr für 3,50 Euro ins Bad. Saisonkarten kosten 100 Euro.

Das F3 macht den Saisonstart von den Temperaturen abhängig Ob das Fellbacher F3 am 1. Mai ebenfalls in die Freibadsaison starten wird, dahinter steht zumindest noch ein kleines Fragezeichen. „Das F3-Freibad wird zum 1. Mai technisch betriebsbereit sein. Der tatsächliche Saisonstart hängt in erster Linie vom Wetter ab. Sobald die Außentemperaturen es möglich machen, wird das Freibad geöffnet“, sagt die F3-Sprecherin Birgit Steinegger. Dies sei auch eine Sparmaßnahme angesichts der immer noch angespannten Energielage. Der Innenbereich bleibe den ganzen Sommer über geöffnet, von 6 bis 8 Uhr sei im Freibad auch Frühschwimmen möglich. Weitere Details zur Saison 2023 will das F3 in der kommenden Woche bekannt geben.