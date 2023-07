Einsatzkräfte haben ein Kind nach einem Badeunfall im Kreis Emmendingen reanimiert. Das vierjährige Kind ist anschließend schwer verletzt in eine Klinik gekommen.

Rettungskräfte haben ein Kind nach einem Badeunfall in einem Freibad in Waldkirch (Kreis Emmendingen) reanimiert.

Das vierjährige Kind sei anschließend schwer verletzt in eine Klinik gekommen, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Es sei am Sonntag mit Familienangehörigen im Schwimmbad gewesen. Was genau geschehen war, war zunächst unklar. Am Dienstag befand sich das Kind den Angaben nach wohl außer Lebensgefahr.