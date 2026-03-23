Schwimmbad in Filderstadt: Was ein Katzenhai in der Wilhelma mit dem Fildorado zu tun hat

Ein echter Hai bekommt einen Plüsch-Hai-Paten: Das Fildorado hat jetzt für ein besonderes Tier die Patenschaft übernommen – was steckt dahinter?
Wer schon mal im Fildorado war, weiß genau: Das Maskottchen des Erlebnisbades ist der blaue Juch-hai. Der hat neben dem Rettungsring auch eine Badekappe dabei, und wandert gerne mal bei besonderen Anlässen durchs Bad, etwa bei Ferienprogrammen oder Kinder-Events. Als Kuscheltier, auf dem Handtuch abgebildet oder auf Wasserbällen und Trinkbechern kann man ihn im Fildorado für zuhause kaufen.