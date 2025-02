Schwimmangebote in Leinfelden-Echterdingen und in Filderstadt: Hier wird auf den Fildern geschwommen

Zwei Bäder sind derzeit geschlossen in den Filderkommunen wegen Neubau und Sanierung. Doch es gibt Alternativangebote in Filderstadt und in Leinfelden-Echterdingen.

Die Bürger von Leinfelden-Echterdingen und in Filderstadt gehen gerne schwimmen. In ihren geliebten Gartenhallenbädern geht das auf absehbare Zeit nicht, das eine ist derzeit eine riesige Baugrube, auf der ein neues Bad entstehen wird, das andere ist geschlossen wegen Sanierung. Alternativen sind gefragt. Die werden auch angeboten in Filderstadt wie in Leinfelden-Echterdingen – und auch gut angenommen.

Elf Termine frei fürs Goldäcker-Bad

In Leinfelden-Echterdingen ist dies das Goldäcker-Bad. Das ist zwar vor allem für Sport- und Vereinszwecke errichtet worden und ist auch entsprechend ausgebucht. Aber in der aktuellen Situation, die wegen des Neubaus wohl auch noch eine ganze Weile andauern wird, konnten Zeitfenster geschaffen werden, wo auch allgemein geschwommen werden kann. Elf Termine sind das in diesem Jahr, zwischen Februar und April maximal zwei Termine pro Monat, ebenso zwischen Oktober und Dezember. Zwischen Mai und September gibt es keine Schwimmtermine für die Allgemeinheit im Goldäcker-Bad. Da ist die Freibad-Saison. Und die Erfahrung lehrt, dass da das Interesse am Hallenschwimmen nicht so groß ist.

Lesen Sie auch

Viele Stammgäste kommen

Und gespart werden muss am Personaleinsatz. Es ist generell schwierig, Menschen zu finden, die in Bäderbetrieben arbeiten wollen. Deshalb hat die Stadt dafür gesorgt, dass mit der Schließung des Gartenhallenbads alle Beschäftigten gut unterkommen unter dem Dach der Stadt. Zum Teil in anderen Berufen, zum Teil auf deren Wunsch jetzt mit reduzierter Arbeitszeit, zum Teil weiter als Badepersonal eben im Goldäcker-Bad. Deshalb können nicht alle angedachten Badetermine für die Allgemeinheit realisiert werden. Konkret angedacht waren für 2025 15 Termine, jetzt sind es elf nach Abzug der Sommerpause. Benjamin Dihm, Erster Bürgermeister von Leinfelden-Echterdingen: „Diese Schwimmzeiten nutzen überwiegend Stammgäste des alten Gartenhallenbads. Für sie (etwa 40 meist ältere Bürgerinnen und Bürger) ist diese Alternative sehr wichtig geworden. Daher ist es der Stadtverwaltung ein großes Anliegen, dies auch weiterhin anbieten zu können.“ Ein Busservice auch zu den anderen Bädern in der Region wurde angedacht, aber dann mangels Nachfrage wieder verworfen. Das Goldäcker-Bad selbst ist durch den Busverkehr erschlossen.

Neubau ist etwas im Verzug

Was den Neubau selbst betrifft, gilt die bekannte Weisheit, dass manche Probleme erst dann offensichtlich werden, wenn man mit dem Bauen begonnen hat. So geht man derzeit bei der Stadt hinsichtlich der Fertigstellung von einem „Verzug von ein paar Wochen aus“. Der Grund ist, dass das neue Bad auf einem Areal mit einem hohen Grundwasserspiegel gebaut wird. Dazu sind Spezial-Tiefbaumaßnahmen notwendig, die natürlich auch Belastungsproben unterzogen werden müssen. Und da sind schlechtere Werte herausgekommen als erwartet. Deshalb muss die Statik nochmals neu berechnet werden und weitere Maßnahmen eingeleitet werden. Diese sind mittlerweile ausgeführt worden, was aber zu dem Verzug geführt hat. Die geplante Eröffnung scheint noch nicht gefährdet zu sein. Und die vorgesehene Einweihung mit der Zeitangabe Anfang 2027 bietet ja auch noch Spielraum.

Nach Plattenhardt statt nach Bernhausen

Für die Filderstädter gibt es unter anderem das Hallenbad in Plattenhardt als Alternative zum Gartenhallenbad in Bernhausen, das derzeit saniert wird. „Hier konnten zusätzliche, öffentliche Schwimmzeiten eingerichtet werden“, so Oberbürgermeister Christoph Traub. Weitere Hallenbäder in Harthausen und Sielmingen waren schon vor der Schließung des Gartenhallenbads durch Schulen, Schwimmkurse und Vereine stark ausgelastet, sind auch nicht geeignet für einen öffentlichen Bäderbetrieb. Einige Kurse für Schul- und Vereinsschwimmen finden auch im Fildorado statt. Aber das ist natürlich auch sonst für alle, die in Filderstadt schwimmen wollen, eine Alternative. Dennoch stellt Traub fest: „Davon unbenommen erwarten wir sehnlich den Tag der Wiedereröffnung unseres Gartenhallenbads, daran arbeiten wir mit Hochdruck. Denn das Interesse an den dortigen Öffnungszeiten besteht unvermindert. Deshalb sanieren wir ja auch das Gartenhallenbad und bauen keine der insgesamt fünf Schwimmbäder in Filderstadt ab.“ Die Eröffnung des sanierten Bades ist Ende 2025 vorgesehen.

Öffnungszeiten und Eintrittspreise

Hallenbad Plattenhardt

Das Hallenbad in Plattenhardt ist für die Allgemeinheit geöffnet immer dienstags von 17 bis 21 Uhr, mittwochs von 18 bis 21 Uhr, donnerstags von 7.30 bis 11 Uhr und samstags von 10 bis 16 Uhr. Mittwochs gibt es zudem Frauenschwimmen von 18 Jahren an von 14 bis 16 Uhr und danach von 16 bis 18 Uhr Frauen- und Kinderschwimmen (für Jungs bis zu zehn Jahren). Wassergymnastik gibt es donnerstags von 9.30 Uhr bis 10.30 Uhr. Der Eintritt beträgt drei Euro, ermäßigt 1,70 Euro.

Goldäcker-Bad

Im Goldäcker-Bad am Ortsausgang von Echterdingen gibt es Termine für die Öffentlichkeit am 23. Februar, am 16. und am 30. März, am 6. April, dann wieder am 12. und am 19. Oktober, am 16. und am 30. November und am 7. sowie am 14. Dezember. Geöffnet ist es an jenen Tagen von 7 bis 13 Uhr. Der Eintritt beträgt vier Euro, ermäßigt zwei Euro. Es dürfen maximal 60 Personen gleichzeitig im Hallenbad sein.

Fildorado

Das Fildorado hat entsprechend seines vielschichtigen Angebots ein vielschichtiges Tarifsystem. Wer nur schwimmen will, für den beginnt dies von montags bis freitags bei einer Aufenthaltsdauer von bis zu 100 Minute bei zehn Euro. Dann folgen Staffelpreise je nach Aufenthaltsdauer und je nachdem, was noch dazugebucht wird. Das beginnt mit einem Aufpreis für Schwimmen an Samstagen, Sonn- und Feiertagen sowie in den Schulferien, das geht weiter mit einem Besuch der Sauna oder des Fitness-Bereiches. Günstiger ist dann wieder der reine Freibadbesuch. Das Bad ist geöffnet montags bis samstags jeweils von 9 bis 22.30 Uhr, Sonn- und Feiertags von 9 bis 21 Uhr. Die Sauna hat geöffnet montags bis samstags von 9 bis 22.30 Uhr, sonn- und feiertags von 9 bis 21 Uhr. Massage und Ayurveda wird angeboten montags bis samstags von 10 bis 20 Uhr sowie sonn- und feiertags von 10 bis 20 Uhr.