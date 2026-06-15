Schwimm-Wettbewerb: Saarländer schwimmt in Rekordzeit um Manhattan

1 Andreas Waschburger hat in New York zwei Schwimm-Rekorde geknackt. (Archivbild) Foto: Mark Schiefelbein/AP/dpa

Durch unzählige Gewässer ist Andreas Waschburger schon geschwommen. Dabei hat er zahlreiche Medaillen gesammelt. Jetzt hat er ein ganz besonderes Rennen absolviert - und das ganz besonders schnell.











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New York - Der saarländische Extremschwimmer Andreas Waschburger ist in Rekordzeit einmal um Manhattan herumgeschwommen. Der 39-Jährige habe die rund 46 Kilometer des "20 Bridges Swim" unter 20 Brücken hindurch in den frühen Morgenstunden in rund 5 Stunden und 32 Minuten zurückgelegt, teilten sein Management und der New Yorker Freiwasserverband mit. Damit habe er den bisherigen Rekord von rund 5 Stunden und 34 Minuten geknackt, den der Mexikaner David Olvera erst im vergangenen Jahr aufgestellt hatte.