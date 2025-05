Schwieriges Jahr: Blake Lively nennt ihre Familie ihren Rettungsanker

1 Blake Lively kann sich auf ihre Familie verlassen. Foto: imago images/NurPhoto/Image Press Agency

In einem besonders intensiven Jahr, in dem Blake Lively gegen ihren Co-Star Justin Baldoni vor Gericht kämpft, spielte ihre Familie für die Schauspielerin eine zentrale Rolle. Sie bezeichnete ihre Liebsten am Donnerstagabend in der Late-Night-Show von Seth Meyers als ihren "Rettungsanker".











Seit Monaten streiten Blake Lively (37) und Justin Baldoni (41) vor Gericht, nachdem sie im Film "Nur noch ein einziges Mal" (englischer Titel: "It Ends With Us") gemeinsam vor der Kamera standen. In der Late-Night-Show von Seth Meyers (51) sagte die "Gossip Girl"-Darstellerin am Donnerstagabend, dass ihre Familie in dieser Zeit für sie ein "Rettungsanker" sei.