Schwierige Lage bei Bosch: Der soziale Preis der heutigen Klimapolitik

1 E-Autos sind gut fürs Klima, wenn der Strom sauber ist. Das gesellschaftliche Klima leider unter dem Verbrennerverbot. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Die EU und Deutschland haben jahrelang Warnungen in den Wind geschlagen. Die Probleme bei Bosch zeigen, dass viele davon berechtigt sind, kommentiert Klaus Köster.











Link kopiert



Der Stuttgarter Bosch-Konzern wird im kommenden Jahr 140 Jahre alt und ist seit Jahrzehnten ein Fels in der Brandung. Seine Stabilität bezieht das Unternehmen auch daraus, dass es geschäftlich viel breiter aufgestellt ist als ein Autokonzern. Bosch ist als Zulieferer bei fast jedem Hersteller an Bord und streut das Risiko ähnlich wie ein Anleger, der nicht alles auf eine Aktie setzt. Dass der Konzern darüber hinaus 40 Prozent seiner globalen Umsätze mit so unterschiedlichen Geschäften wie Maschinenbau, Küchengeräten und Heizungen erzielt, verteilt das Risiko noch breiter.