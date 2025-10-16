Schwierige Haushaltslage: Mindestens 20 Millionen Euro –Ludwigsburg muss mehr sparen als geplant

Die Sparziele der Stadt Ludwigsburg werden immer größer, die Maßnahmen dagegen können nicht Schritt halten. Wie kann die Stadt diesen Kampf gegen Windmühlen gewinnen?
15 Millionen Euro jährlich wollte die Stadt Ludwigsburg auf lange Sicht einsparen, um die Löcher im städtischen Haushalt in den Griff zu bekommen. Zwei Dinge haben sich in diesem Jahr gezeigt: Die bisherigen Sparmaßnahmen reichen dafür nicht aus. Und das angesetzte Ziel läuft den Maßnahmen davon. Die Stadt korrigiert ihr Sparziel deshalb auf 20 Millionen Euro nach oben – Tendenz steigend. Wird das Sparprogramm „Win LB“ zum Fass ohne Boden?