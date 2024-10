1 Bürgermeister Johannes Berner, hier beim Besuch von Kindergartenkindern im Rathaus, sagt zur Haushaltseinbringung, dass „wir uns fast als einsame Pioniere vorwagen“. Foto: Stadt Fellbach

Während die anderen Großen Kreisstädte in diesem Jahr keinen Haushalt einbringen, will Fellbach das Prozedere als „einsamer Pionier“ im Rems-Murr-Kreis durchziehen.











Sinkende Einnahmen, dazu deftige Abgaben von zusätzlich mehreren Millionen Euro an die Rems-Murr-Verwaltung durch den erhöhten Hebesatz der Kreisumlage: Die trüben Aussichten haben in den vergangenen Tagen in den Großen Kreisstädten an Rems und Murr zu aufsehenerregenden Entscheidungen geführt.