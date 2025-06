1 Erdbeerdiebe treiben ihr Unwesen. Foto: Soeren Stache/dpa/Soeren Stache

Verbotene Obsternte: Nachts pflücken Unbekannte 25 Kilo Erdbeeren. Die Polizei rückt mit einem Suchhund an.











Mitten in der Nacht über den Zaun und direkt ins Erdbeerfeld: Zwei bis drei Unbekannte haben sich am späten Mittwochabend in einer Obstplantage in der Gemeinde Schwielowsee (Kreis Potsdam-Mittelmark) bedient – allerdings vergeblich.