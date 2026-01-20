Schwieberdinger Straße: Zweifacher Rasertod – Neuer Baum erinnert jährlich an Merve und Selin

Bei dem Raserunfall in Ludwigsburg wurde ein Baum so schwer beschädigt, dass er gefällt werden musste. Die Stadt und die Angehörigen haben sich auf eine neue Pflanzung geeinigt.
Vielen Autofahrerinnen und Autofahrern ist es in den vergangenen Wochen aufgefallen: Der Baum am Gedenkort für die verstorbenen Merve und Selin ist gefällt worden. Der Baum stand an jener Stelle, an der die beiden jungen Frauen am 20. März 2025 bei einem schweren Verkehrsunfall ums Leben kamen. Beim Ausfahren aus einer Tankstelle wurden sie von einem viel zu schnell fahrenden Mercedes erfasst. Ihr Fahrzeug schleuderte anschließend gegen den Baum auf der gegenüberliegenden Straßenseite.