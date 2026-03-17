Schwieberdinger Straße: Illegale Rennen trotz Tragödie – Wo im Kreis Ludwigsburg gerast wird

Der Tod von Merve und Selin erschütterte vor einem Jahr die Region. Doch eine Datenanalyse zeigt: Im Kreis Ludwigsburg wurden danach mutmaßlich Dutzende weitere Autorennen registriert.
Das illegale Rennen auf der Schwieberdinger Straße am 20. März 2025 hat sich tief in das Gedächtnis der Region Ludwigsburg eingebrannt. Der Tod von Merve und Selin löste Trauer und Verzweiflung aus – führte aber auch zu Veränderungen: zu einem Tempolimit und zu einem Blitzer an der Unfallstelle. Doch hat die Tragödie auch das Bewusstsein für die Gefahren extremen Rasens geschärft?