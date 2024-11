1 Die unbekannten Tätergruppen gelangten jeweils über ein Fenster und über die Terrassentür in die Wohnhäuser. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Philipp von Ditfurth

In Schwieberdingen und in Oberstenfeld ist es in Ludwigsburg am Freitagnachmittag zu zwei Einbrüchen in Wohnhäuser gekommen. Dabei erbeuteten die unbekannten Täter in Schwieberdingen Diebesgut im Wert von 5000 Euro. Die Einzelheiten.











Wie die Polizei mitteilt, verschafften sich im nordwestlichen Wohngebiet in Schwieberdingen zwei unbekannte Täter gegen 17.30 Uhr gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus. Die Täter hebelten dazu die Terrassentür auf und gelangten so nach Angaben der Polizei in das Innere des Wohnhauses. Dort durchwühlten die Täter mehrere Schränke. Lesen Sie auch Nach derzeitigem Stand der polizeilichen Ermittlungen handelt es sich bei dem Diebesgut um Bargeld sowie einen kleinen Goldbarren. Den Wert des Diebesguts schätzt die Polizei auf circa 5000 Euro und den entstandenen Schaden auf rund 3000 Euro. Zweiter Einbruch in Oberstenfeld Zum zweiten Einbruch in ein Wohngebäude kam es nach Angaben der Polizei zwischen 16 Uhr und 19.15 Uhr, in einem südlich gelegenen Wohngebiet in Oberstenfeld. Unbekannte Täter gelangten laut Polizei über ein gekipptes Zimmerfenster in das Einfamilienhaus. Dafür drückten sie den geschlossenen Rollladen nach oben und öffneten das Fenster mit einem unbekannten Werkzeug. Anschließend durchwühlten die Diebe mehrere Räume. Beim Diebesgut handelt es sich um Bargeld und Sammlermünzen in unbekanntem Wert. Den Schaden am Fenster schätzt die Polizei auf 300 Euro. Polizei sucht Zeugen zu beiden Einbrüchen Zeugen, die Hinweise zur Täterschaft des Einbruchs in Schwieberdingen geben können oder im entsprechenden Zeitraum etwas Verdächtiges festgestellt haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Ditzingen unter Tel.: 07156/43520 oder per Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen. Zeugen, die Hinweise zum Einbruch in Oberstenfeld haben, sollen sich beim Polizeirevier Marbach am Neckar unter Tel.: 07144-9000 oder per Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de melden.