Schwieberdingen: Porsche, Bosch – und viele offenen Fragen

1 Die geplante Gewerbefläche zwischen Bosch und der Schnellbahntrasse. Foto: Simon Granville

Porsche und Bosch könnten sich in einem neuen Gewerbegebiet in Schwieberdingen ansiedeln. Aber ob es wirklich so kommt, ist offen – genauso wie vieles andere. Das ist Wasser auf die Mühlen der Kritiker.











Große Namen wie Bosch und Porsche sind im Gespräch. Aber siedelt sich am Ende im geplanten Gewerbegebiet Laiblinger Weg nicht doch wieder nur ein Logistiker an, der viel Fläche verbraucht, aber der Kommune nur geringe Steuereinnahmen bringt? Diese Befürchtung formuliert Karl Bendel im Namen des Aktionsbündnisses Initiative Lebenswertes Strohgäu. Auch nach einem Gespräch mit dem Schwieberdinger Bürgermeister Stefan Benker sieht Bendel seine Bedenken nicht ausgeräumt. Was die Umsetzung der Pläne für das Gewerbegebiet betreffe, sei vieles offen – auch ob ausgeschlossen ist, dass das Unternehmen zum finanziellen Fiasko für die Gemeinde werden könne. „Das Gewerbegebiet wird kommen. Aber wenn es kommt, soll es sich für die Gemeinde rentieren“, fordert er.