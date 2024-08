5 Einsatzkräfte der Feuerwehr brachten den Küchenbrand unter Kontrolle. Foto: KS-Images.de / Andreas Rometsch/Andreas Rometsch

Zu einem Küchenbrand ist es am Montagabend in einer Wohnung in Schwieberdingen im Kreis Ludwigsburg gekommen. Die Feuerwehr konnte die Bewohnerin retten und das Feuer unter Kontrolle bringen.











Zu einem Küchenbrand in einer Wohnung ist es am späten Montagabend im Münchinger Weg in Schwieberdingen (Kreis Ludwigsburg) gekommen. Die Freiwillige Feuerwehr Schwieberdingen rückte zu Löscharbeiten an.