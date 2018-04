Schwieberdingen im Kreis Ludwigsburg Bankmitarbeiter bewahrt Senior vor Betrügern

Von red/aks 09. April 2018 - 15:43 Uhr

Der Tatverdächtige konnte seine Geschichte am Telefon so glaubhaft schildern, dass der 79-Jährige keinen Verdacht schöpfte. (Symbolbild) Foto: Phillip Weingand

Ein aufmerksamer Bankangestellter hat in Schwieberdingen einen 79 Jahre alten Mann vor dreisten Betrügern geschützt. Der Senior sollte mehrere tausend Euro von seinem Konto abheben und an falsche Polizisten weitergeben.

Schwieberdingen - Ein wachsamer Bankangestellter hat am Donnerstagnachmittag einen 79 Jahre alten Mann in Schwieberdingen (Kreis Ludwigsburg) davor geschützt, Opfer eines mutmaßlichen Betrügers zu werden. Der Senior wollte mehrere tausend Euro abheben, weil er dachte, der Polizei damit zu helfen.

Laut Polizei wurde der Senior von einem mutmaßlichen Betrüger angerufen, der sich als Kriminalbeamter ausgab. Mit seinem Privatvermögen sollte er der angeblichen Polizei helfen, eine Einbrecherbande auffliegen zu lassen. Der Mann konnte seine Betrugsmasche am Telefon so glaubhaft vermitteln, dass der 79-Jährige keinen Verdacht schöpfte.

Die durch den Bankangestellten alarmierten echten Polizisten überwachten die Wohnung des Seniors. Dort sollte ein Kollege des falschen Polizisten vorbeikommen, um das Bargeld entgegenzunehmen.

Tatverdächtiger kommt ins Gefängnis

Gegen 22 Uhr tauchte bei der Wohnung des 79-Jährigen ein 27 Jahre alter Mann auf, den die Polizisten vorläufig festnahmen. Am Freitag wurde gegen den Tatverdächtigen, der aus dem Landkreis Ludwigsburg stammt, Haftbefehl erlassen. Er kam in eine Justizvollzugsanstalt. Zusätzlich wurde seine Wohnung durchsucht. Die Ermittlungen dauern an.