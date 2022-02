1 Die Feuerwehr rückt am Samstag zu einem Lkw-Brand aus Foto: dpa/Karsten Schmalz

Dichte Rauchschwaden steigen am Samstag von einem brennenden Lastwagen auf einer Landstraße bei Schwieberdingen gen Himmel. Der Fahrer blieb unverletzt.















Schwieberdingen - Am Samstagnachmittag kommt es gegen 14.30 Uhr auf der Landesstraße 1140 zwischen Möglingen und Schwieberdingen (Kreis Ludwigsburg) zu einem Lkw-Brand.

Der 57-jährige Lkw-Lenker fuhr nach Angaben der Polizei von Ludwigsburg in Richtung Schwieberdingen, als plötzlich der Motor des Lkws ausfiel. Als der Fahrer sein Fahrzeug stoppte und ausstieg, konnte er bereits Flammen aus dem Motorraum feststellen. Die Feuerwehr Schwieberdingen konnte den Brand nach kurzer Zeit löschen.

Der 57-jährige Fahrer blieb unverletzt. Das Führerhaus des Lkws brannte komplett aus. An den geladenen Plastiktransportboxen und dem Anhänger entstand dafür kein Sachschaden. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf circa 75.000 Euro. Ein Teilstück der Landesstraße 1140 zwischen Möglingen und Schwieberdingen war für die Lösch- und Bergungsarbeiten am Fahrzeug für etwa zwei Stunden gesperrt. Aktuell ist die Fahrbahn in Richtung Ludwigsburg wieder befahrbar. Die Fahrtrichtung Schwieberdingen wird von der Straßenmeisterei Ludwigsburg für Reinigungsarbeiten auf der Fahrbahn weiterhin gesperrt.