Schwieberdingen: Auto überschlägt sich – 68-Jährige schwer verletzt

10 Bei einem Unfall in Schwieberdingen hat sich ein Auto überschlagen. Foto: KS-Images.de / Andreas Rometsch

Eine 68-Jährige verliert in Schwieberdingen die Kontrolle über ihr Auto. Sie gerät in den Grünstreifen und kollidiert mit Steinen und Bäumen. Das Fahrzeug überschlägt sich.











Link kopiert



Eine 68-Jährige hat sich am Mittwoch in Schwieberdingen (Kreis Ludwigsburg) mit ihrem Auto überschlagen und wurde dabei schwer verletzt. Der Unfall ereignete sich gegen 18 Uhr auf dem Laiblinger Weg, wie die Polizei mitteilte. Die Fahrerin sei mit ihrem VW in Richtung Markgröningen unterwegs gewesen. Aus noch unbekannter Ursache habe sie die Kontrolle über das Auto verloren und sei nach links von der Fahrbahn abgekommen.